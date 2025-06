"Civitanova in ritardo con il cartellone estivo. Impossibile organizzarsi"

Civitanova in ritardo con il cartellone estivo. Comuni limitrofi hanno già pubblicizzato gli eventi organizzati mentre Palazzo Sforza, per ora, non pervenuto e criticato da Viviamo Civitanova. "A metà giugno – scrive l’associazione – non c’e ancora un cartellone, l’amministrazione sembra inattiva e non risponde nemmeno alla richiesta di cento commercianti che vorrebbero restare aperti anche di sera, a luglio e agosto. Silenzio assordante nei nostri confronti, invece concessi 3.700 euro per l’evento Veregranese, di un’altra città, mentre vengono negati contributi a sostegno delle attività locali".

Per Viviamo Civitanova il sindaco dovrebbe dimostrare "maggiore considerazione per il tessuto commerciale e per il turismo della città, anche accelerando la presentazione del cartellone estivo rispetto agli anni passati. Invece – è la critica – prendiamo atto del ritardo. Macerata ha presentato oltre cento eventi per l’estate, Porto Potenza cinquanta, Ancona ha pubblicato il suo cartellone, lo stesso ha fatto San Benedetto e addirittura Porto Sant’Elpidio ha calato il tris con i concerti di Irene Grandi, Renga e Tricarico, aggiungendo oltre 150 eventi per l’estate 2025".

"A questo punto ci saremmo già aspettati – conclude l’associazione – di conoscere un calendario di eventi che valorizzasse Civitanova, ricco di iniziative gratuite, per dare agli operatori la possibilità di cominciare a diffonderlo per crescere insieme e rendere davvero attrattiva e turistica la nostra città".