Colpo in tabaccheria, razzia di sigarette e ‘gratta e vinci’: 25mila euro tra bottino e danni

Macerata, 18 marzo 2024 – Ladri in azione la scorsa notte alla tabaccheria edicola di via dei Velini a Macerata. Tra ’gratta e vinci’, sigarette e contanti rubati e lo scassinamento di serranda e porta, si parla di un danno di circa 25mila euro. Secondo una prima ricostruzione nella notte, qualcuno ha tagliato la serranda con una taglia lamiera a batteria, poi ha utilizzato un tubo preso dal cantiere edile qui davanti e l’ha usato come piede di porco per aprire la porta. Una volta dentro ha preso di mira gli articoli più di valore

“Avevamo fatto la scorta di ’gratta e vinci’ per il fine settimana, costano 300 euro a pacco e li hanno presi tutti – racconta Anna Monachesi, una delle titolari della tabaccheria –. Anche delle sigarette hanno preso le scorte che avevamo sotto alle vetrine, negli scaffali: quelle che hanno rubato varranno 15mila euro. Poi c’erano un migliaio di euro in contanti in cassa, spariti pure quelli".

A un certo punto forse i ladri sono stati interrotti e se ne sono dovuti andare, visto che parecchi pacchetti di sigarette sono rimasti a terra. Non si sa a che ora possa essere stato commesso il furto, visto che nessuno sembra aver sentito rumori sospetti o visto qualcuno armeggiare davanti alla tabaccheria, nonostante l’attività si trovi in un palazzo abitato e la via sia sempre molto trafficata.

L’accaduto è stato scoperto solo ieri mattina intorno alle 7,30 quando i titolari, che ieri mattina non erano di turno e non avrebbero dovuto lavorare, passando davanti alla tabaccheria hanno notato che la serranda non era chiusa bene. Così si sono insospettiti. A quel punto sono andati a controllare e hanno visto cosa era successo facendo l’amara scoperta.

Il furto è stato denunciato ieri mattina ai carabinieri, che ora proveranno a individuare i responsabili. È possibile che le telecamere che sono in diversi punti della città possano aver ripreso la banda in azione, e possano dare elementi utili a scoprire chi sia stato.

Diversi anni fa, prima della gestione Monachesi, l’edicola e tabaccheria di via dei Velini aveva subito un altro furto, in quel caso i ladri erano passati da una finestra sul retro tagliando le inferriate. Questa volta, invece, hanno utilizzato l’accesso principale, riuscendo a portare via un bel bottino e a lasciare dietro di sé parecchi danni da riparare alle titolari dell’attività.