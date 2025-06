"Con GustaPorto per far conoscere le potenzialità del mare"

Da più di cinque anni lo Scalalaggio Anconetani partecipa a Gustaporto, con la consapevolezza dell’importanza della cultura del mare e delle potenzialità artistiche di un luogo come il cantiere navale, dove l’arte dei maestri d’ascia si è realizzata e sviluppata. Il mezzo scelto per quest’anno è quello cinematografico. Nel piazzale dello Scalalaggio sarà proiettato stasera alle 21 il film di animazione Flow, vincitore del Premio Lux del pubblico del Parlamento europeo e Oscar 2025. Per raggiungere sempre più una dimensione europea, il film sarà proiettato in lingua originale e sottotitolato in italiano. "In tutti questi anni, con mia figlia Lavinia – spiega Gianfilippo Bianchi (nella foto), titolare dello Scalalaggio Anconetani – abbiamo deciso di portare in questo contenitore diverse forme artistiche e culturali, organizzando mostre per sensibilizzare le persone sull’inquinamento marino attraverso l’arte, live painting, musica dal vivo, talk e startup. Negli anni abbiamo anche cercato di raggiungere una dimensione europea. Infatti, come quello scorso, anche quest’anno collaboriamo con lo Europe Direct di Camerino. Tengo a ringraziare l’ufficio del Parlamento europeo in Italia per il supporto".