Corridonia, alberi piantati ai Cappuccini: "È il momento giusto?"

Stanno procedendo i lavori di microforestazione urbana in diverse zone di Corridonia. Interventi che hanno come obiettivi il miglioramento della qualità dell’aria e dare impulso alla riqualificazione urbana, con la creazione di aree boscate che contribuiscano a ridurre la bolla di calore tipica delle aree residenziali. Ma i primi arbusti sono finiti sotto la lente di ingrandimento dei gruppi di minoranza "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia", guidati dall’ex vicesindaco Manuele Pierantoni. "Anche questa volta ci facciamo portavoce delle numerose segnalazioni ricevute dai cittadini, per chiedere chiarimenti alla nostra amministrazione sulla piantumazione del bosco urbano nella zona dei Cappuccini Vecchi – tuona l’opposizione –. Siamo davvero sicuri che questo sia il periodo più adatto per mettere a dimora nuove piante? I nostri nonni ci hanno insegnato che il momento ideale è all’inizio della primavera o in autunno. Forse, per questa tipologia di vegetazione, valgono regole diverse, ma sarebbe utile saperlo. Quel che è certo è che, appena messe a dimora, le piante non avranno nemmeno a disposizione un impianto di irrigazione completo: a oggi, infatti, risulta ancora in fase di realizzazione, e la vegetazione mostra già segni evidenti di sofferenza. Vista la sollecitudine con cui l’amministrazione è solita considerare le segnalazioni che arrivano via social, ci auguriamo che almeno questa volta si dia ascolto a un problema reale, prima che il nuovo bosco si trasformi in un arido ricordo".

Diego Pierluigi