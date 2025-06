Fucilato dalle SS a 44 anni, l’omaggio al maggiore Infelisi

Ieri a Collevario si è celebrato l’81esimo anniversario della morte del maggiore dei carabinieri Pasquale Infelisi, decorato della Medaglia di Bronzo al valor Militare. Comandante del gruppo territoriale dei carabinieri di Macerata, dopo il settembre del 1943 Infelisi si rifiutò di prestare giuramento al governo della Repubblica sociale italiana e fu costretto a congedarsi. L’8 giugno successivo venne arrestato con le accuse di antifascismo e cospirazione dalla locale autorità fascista. Internato nell’ex Cras, interrogato e torturato affinché rivelasse informazione sui suoi contatti, non parlò, così venne consegnato alle SS tedesche, che in località Montirozzo, oggi a margine del quartiere di Collevario, lo fucilarono. Aveva 44 anni e lasciò la moglie e tre figli. Alla cerimonia hanno partecipato il vescovo Nazzareno Marconi, il comandante della Legione Carabinieri "Marche", generale di Brigata Nicola Conforti, il vicesindaco di Macerata, Francesca D’Alessandro, il questore Gianpaolo Patruno, il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Raffaele Ruocco, il comandante della polizia locale Danilo Doria, l’assessore Paolo Renna, l’ispettore regionale dell’associazione nazionale carabinieri, generale di Brigata Tito Baldo Honorati, il generale dei carabinieri in congedo Alessandro Gentili, il comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria, tenente colonnello Francesco Mirarchi, il presidente della Fondazione Carima, Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi, i rappresentanti delle associazioni dell’Arma dei carabinieri, una rappresentanza di militari della stazione di Macerata e le delegazioni della sezione dell’Anc. A Infelisi è stata concessa la medaglia di bronzo al valor militare. Durante gli interventi è stato ricordato il brigadiere capo Carlo Legrottaglie, ucciso giovedì scorso in Puglia da un rapinatore.