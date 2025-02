Infermiere aggredito al Pronto soccorso di Civitanova da un paziente in attesa

Civitanova Marche, 4 febbraio 2025 – Un episodio di aggressione nella serata di ieri al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta ha destato preoccupazione. È accaduto intorno alle 22 quando un uomo, in attesa di essere visitato, ha colpito un infermiere. Subito è intervenuto a difesa un collega.

Intervento delle autorità e denuncia

Sul posto, subito dopo la segnalazione, sono giunti gli agenti del commissariato di polizia, i quali hanno denunciato l’aggressore, un uomo di circa 60 anni, originario di Porto Recanati.

Incontro con il personale ospedaliero e misure di sicurezza

"Questa mattina alle 8, insieme al direttore generale dell'Ast di Macerata Alessandro Marini e alla direttrice del pronto soccorso di Civitanova, la dottoressa Maria Rita Pierina Curto, ho incontrato il personale del reparto e parlato con i due infermieri aggrediti", ha reso noto il vice presidente della giunta e assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini.

"Nel corso dell'incontro sono state concordate iniziative per garantire una maggiore sicurezza al personale sanitario – ha aggiunto Saltamartini –. In caso di reati commessi contro il personale della sanità, le Aziende si costituiranno parte civile nei costituendi procedimenti penali".

Sforzi continui per la sicurezza della sanità

L'assessore Saltamartini, che detiene anche la delega alle Politiche integrate per la sicurezza, ha rinnovato la sua vicinanza al personale aggredito e ha dichiarato che invierà una formale richiesta alle Autorità di pubblica sicurezza per il rinforzo dei posti di polizia nei presidi ospedalieri. "Vogliamo che siano applicate le sanzioni, inasprite dal governo perché la violenza non è mai accettabile, tanto meno quando è perpetrata nei confronti dei nostri operatori, eroi della sanità", ha concluso Saltamartini.