Maxi furto di sigarette, arrestato elpidiense

Per il maxi furto di 800 stecche di sigarette e di contanti nella tabaccheria M&S Shop di corso Vittorio Emanuele, è stato arrestato dalla polizia un uomo di Porto Sant’Elpidio. A lui gli agenti del commissariato di polizia di Civitanova, guidati dal commissario capo Riccardo Zenobi, in collaborazione con gli agenti della Squadra mobile di Fermo, sono arrivati attraverso una serie di indagini scrupolose e continui appostamenti.

Le indagini erano partite proprio subito dopo il furto, messo a segno nella notte tra il 7 e l’8 aprile scorso, nella tabaccheria di corso Vittorio Emanuele, a due passi da piazza XX Settembre, in pieno centro. Da lì erano state rubate circa 800 stecche di sigarette, oltre a una cassetta metallica contenente circa 20mila euro in contanti. Articolate indagini della Squadra mobile di Fermo e del commissariato di Civitanova, svolte attraverso un meticoloso controllo delle immagini, in sequenza, dei sistemi di videosorveglianza di Porto Sant’Elpidio, hanno permesso di accertare il passaggio sospetto di un mezzo, alla cui guida si trovava un uomo con precedenti per ricettazione di merce rubata. L’uomo era infatti un personaggio già noto alla dalla Squadra mobile fermana, poiché ritenuto il presunto autore di ricettazione ai danni di un’azienda locale che reealizza scarpe e borse di alta moda, azienda che aveva subito, in passato, un furto di ingente valore. Gli agenti sono riusciti a dimostrare il preciso momento in cui la refurtiva, subito il giorno dopo il furto, era stata nascosta all’interno di un capannone nel Fermano.

Sulla base di quanto documentato il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Fermo, su richiesta della procura, ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dell’uomo, già condannato per reati contro il patrimonio nonché destinatario di avviso orale del questore di Fermo, sempre per reati analoghi.

Così sono scattate le ricerche dell’uomo, con la collaborazione degli agenti del commissariato di Civitanova. Il soggetto, tuttavia, era riuscito a far perdere le sue tracce, allontanandosi fuori provincia. A questo punto, un lungo appostamento da parte della Squadra mobile di Fermo che si è protratto fino alla tarda notte di sabato, ha consentito di arrestare l’uomo nei pressi dell’area industriale di Porto Sant’Elpidio. Sono state eseguite a suo carico perquisizioni personale, veicolare e domiciliare, che hanno consentito di rinvenire numeroso materiale atto allo scasso, sei paia di guanti professionali, tre passamontagna e sei chiavi di automezzi.

