Pamela Mastropietro: oggi Cassazione sull’ergastolo a Oseghale

Macerata, 23 gennaio 2024 – Lo stupro e quindi l’ergastolo per Innocent Oseghale. Sono questi gli elementi su cui pronuncia oggi dalla Cassazione sulla terribile fine di Pamela Mastropietro, la ragazza di 18 anni di Roma uccisa sei anni fa a Macerata, i cui resti furono ritrovati in due trolley il 30 gennaio 2018.

Innocent Oseghale e Pamela Mastropietro

La Suprema Corte si deve pronunciare sulla sola violenza sessuale, sulla quale si è svolto un appello bis a Perugia, ma da questa aggravante dipende la conferma o meno dell'ergastolo per il nigeriano.

''Giustizia per Pamela'': fuori dalla Suprema Corte ci sono gli amici e i parenti della ragazza con striscioni e foto di Pamela con una coroncina in testa. Con loro anche la mamma che ha ricevuto il sostegno anche di Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, la cittadina vaticana scomparsa oltre 40 anni fa.

"Mi aspetto che venga confermato l'ergastolo, ma poi la battaglia va avanti", aveva già detto nei giorni scorsi la mamma di Pamela, Alessandra Verni, rispedendo al mittente la versione di Oseghale, che negli ultimi anni ha chiesto scusa sostenendo però di non aver ucciso né violentato la ragazza: "Io spero sempre in un pentimento di Oseghale, che lui faccia i nomi e dica tutta la verità su quello che è successo quel giorno". Infatti, sebbene a livello giudiziario non sia stato finora provato, la famiglia di Pamela è convinta che il nigeriano condannato non ha fatto tutto da solo, che ha avuto complici e che la verità su quel 30 gennaio 2018 è ancora lontana:

"Ci sono due Dna che non si sa di chi siano, intercettazioni nelle quali alcuni personaggi dicono che quel giorno erano nella casa, ci sono troppe cose che non tornano, ci sono tanti aspetti che meritano una risposta. E qualcuno queste risposte me le deve dare. Io le pretendo", sottolinea Alessandra Verni.