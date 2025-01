Piazza Pizzarello senza rete internet: "Disagio grande"

Sono giorni di disagio per alcune zone del centro città, a causa del malfunzionamento della rete internet Tim e dell’avanzamento di lavori per ripristinare la linea. Molte sono le complicazioni, ad esempio, nei dintorni di piazza Pizzarello.

L’avvocato Paolo Carnevali, il cui studio è situato proprio nell’area, conferma: "Il problema si protrae da settimane, ma in particolare negli ultimi giorni la rete è stata inaccessibile. Al momento i lavori stanno andando avanti per la riparazione, ma non conosciamo le tempistiche dell’intervento. È un disagio per tutta la zona e gli altri uffici e attività presenti, si lamentano tutti".

Dello stesso parere è l’avvocato Luciano Pacioni, che continua: "Ci siamo ritrovati isolati per dei problemi con la fibra, ma non si è capito bene quello che è successo. Sono due giorni che navighiamo con i telefoni in hotspot perché la rete va e viene, quasi una situazione da terzo mondo. Su vecchie reti e infrastrutture la fibra non può camminare, e si creano questi problemi. Oggi (ieri, ndr) siamo tornati operativi, ma i due giorni precedenti è stato un grande disagio".