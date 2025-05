Porte aperte nelle dimore storiche. Alla scoperta di Pieve San Biagio

Apertura straordinaria di cinque dimore storiche della regione per la Giornata Nazionale promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane di domenica prossima. A Macerata sarà possibile godere della bellezza della Pieve San Biagio (a Contrada Pieve), un complesso di fabbricati della seconda metà del 1000, dal 1500 proprietà della famiglia Costa e della sua attività agricola. Sarà possibile visitare gratuitamente gli esterni, con agropasseggiate per massimo 20 persone; poi visite guidate alla chiesa e parte degli interni per massimo 40 persone, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30. Info e prenotazioni: 327 5577169 e www.associazionedimorestoricheitaliane.it.

Spostandosi ad Ascoli incece si potrà scoprire la bellezza del borgo storico Seghetti Panichi a Castel Lama; aperta anche la Villa Mastrangelo di Colli del Tronto del 1800. Per la provincia di Ancona, Palazzo Barattani a Filottrano e la Casa Museo Gaspare Spontini a Maiolati Spontini.

"La Giornata Nazionale vuole ribadire quanto i beni culturali siano importanti per la valorizzazione del territorio" spiega Guido Borgogelli, presidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane della sezione marchigiana. Iniziativa in collaborazione con l’Associazione Nazionale Case della Memoria, la Federazione Italiana Amici dei Musei e Federmatrimoni ed Eventi Privati; patrocinio di Enit – Agenzia Nazionale del Turismo, di Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani, della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco e del Ministero della Cultura.