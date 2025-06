Porto Recanati, all’istituto Medi una giornata dedicata allo sport

Una splendida giornata all’insegna dello sport per la scuola elementare dell’istituto Medi di Porto Recanati, nell’ambito del progetto regionale "Scuola attiva kids". Grazie alle associazioni sportive locali tra cui Attila Junior Basket, Ace Volley e il Centro Danza 9 Muse, i piccoli si sono cimentati in giochi motori e percorsi a ostacoli. Gli alunni della media invece hanno dato vita a un appassionante torneo con il progetto "Scuola attiva junior". Le classi si sono sfidate con frisbee, tiro alla fune e pickleball, anche con l’aiuto del Tennis Tavolo Quadrifoglio di Porto Recanati, trasformando il cortile in un campo da gioco. Il Comune che ha consegnato gli attestati di partecipazione.