Schianto con un trattore, donna estratta dalle lamiere dell’auto

Scontro tra un’auto e un trattore: una donna estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco. È stata trasportata all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona con l’eliambulanza. L’incidente è avvenuto alle 18 di ieri nella zona tra contrada Isola e località Acquesalate. Secondo quanto è stato ricostruito, un’auto, condotta da una donna, si è scontrata con un trattore che in quel momento stava uscendo da una strada laterale. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. La donna a bordo della vettura, cosciente, è stata soccorsa e il personale medico, considerata anche la dinamica dell’incidente, ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’elicottero è atterrato sul posto e ha caricato la donna, che non sarebbe in pericolo di vita, a Torrette.