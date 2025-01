Sequestrati oltre 25.400 prodotti, tra cui articoli di Carnevale e maglie sportive contraffatte

Macerata, 29 gennaio 2025 – Le Fiamme Gialle hanno sequestrato oltre 25.400 prodotti non sicuri per la salute dei consumatori. Nel mirino due esercizi commerciali e un venditore ambulante, durante il mercato settimanale. In questa operazione i militari del Gruppo di Macerata e della Compagnia di Civitanova hanno trovato circa 60 magliette da calcio con marchi registrati presumibilmente contraffatti e riferibili a note società sportive italiane e straniere, e oltre 25.360 prodotti di vario genere, tra cui articoli di bigiotteria, accessori per capelli, orologi, portachiavi, utensili vari, accessori per l’abbigliamento e la cura della persona, nonché articoli di Carnevale (maschere, giocattoli e kit per travestimenti), privi delle informazioni minime previste dal “Codice del consumo”, importanti per garantire la tutela della sicurezza e della salute dei consumatori.

“Questo provvedimento normativo – ricordano le forze dell’ordine stabilisce infatti che i prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportino quanto meno le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, all’identificazione del produttore, all’eventuale presenza di sostanze in grado di causare potenziale danno, ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione, nonché alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, il tutto in lingua italiana, allo scopo di garantire all’acquirente una scelta consapevole e l’utilizzo del prodotto in sicurezza. Si tratta di informazioni importanti per la tutela della sicurezza e della salute dei consumatori, specialmente nel caso di articoli che sono posti a contatto diretto della persona e orientati a giovanissimi”.

I controlli

Tutti gli articoli sono stati sottoposti a sequestro e i responsabili sono stati segnalati alla locale Camera di Commercio per l’adozione dei provvedimenti sotto il profilo amministrativo. L’ambulante è stato denunciato a piede libero alla Procura di Macerata; per il principio della presunzione d’innocenza, comunque non potrà essere ritenuto colpevole sino a quando la sua responsabilità non sarà definitivamente accertata con sentenza irrevocabile di condanna.

Continua l’azione di contrasto alla diffusione di prodotti contraffatti e non conformi rispetto agli standard di sicurezza da parte della Guardia di Finanza. L’obiettivo è assicurare una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo dove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza. “L’acquisto di prodotti originali assicura il futuro del nostro Paese, garantisce il lavoro legale, nonché la salute e la sicurezza di chi li utilizza”, concludono le Fiamme Gialle.