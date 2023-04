Truffa del falso incidente a Macerata: “Chiamate in serie: state attenti”

Macerata, 2 aprile 2023 – Non si arrestano le segnalazioni di tentativi di truffe telefoniche ai danni di cittadini. Un fenomeno che, soprattutto nell’ultima settimana, sta vedendo coinvolta la popolazione anziana di diversi comuni del Maceratese, ed è costantemente monitorato dall’Arma dei carabinieri. Alcuni episodi di raggiro sono stati registrati a Pollenza e nei paesi limitrofi come Corridonia, la quale non è rimasta fuori dall’occhio dei malviventi, tant’è che in una sola giornata sono stati tre i casi portati a conoscenza delle forze dell’ordine, fortunatamente tutti con esito negativo.

Il modus operandi di chi sta all’altro capo della cornetta è stato sempre il medesimo. Ovvero, il truffatore contatta la vittima qualificandosi come un funzionario di un corpo di polizia e racconta di presunti incidenti stradali dove ad essere coinvolti sono figli oppure parenti stretti del malcapitato. Dopodiché scatta la richiesta di soldi per saldare presunte pratiche legali o per il pagamento di sanzioni al fine di evitare di incorrere in guai peggiori. "Su segnalazione del luogotenente Giammario Aringoli, comandante della stazione dei carabinieri di Corridonia – ha annunciato il sindaco Giuliana Giampaoli – portiamo la cittadinanza a conoscenza di un incremento significativo dei tentativi di truffa nei confronti di anziani. Con un sistema collaudato, i truffatori si spacciano per rappresentanti delle forze dell’ordine o raccontano di incidenti accaduti a familiari stretti e, conquistata la fiducia dei nostri cari, si introducono in casa o richiedono pagamenti e accrediti di somme di denaro – ha illustrato –. Un delitto particolarmente esecrabile che fa presa sulla bontà e sulla buona fede degli anziani, e che non esita a infondere preoccupazione e dolore al fine di estorcere denaro. Invitiamo a diffondere l’informazione e a contattare immediatamente le forze dell’ordine qualora veniste a conoscenza di episodi simili".

Non solo anziani, ma anche le persone più vulnerabili, ad esempio che abitano sole e quindi con una minore capacità di protezione, sono le vittime più soggette a tali pericoli. Il merito del fatto che i tentativi di truffa degli ultimi giorni non siano andati a segno è da attribuire alla campagna di prevenzione e sensibilizzazione, fatta di incontri pubblici sul tema, portata avanti dalla Questura di Macerata con la Diocesi, che vede coinvolte tutte le forze dell’ordine.