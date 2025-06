Un maceratese per il Distretto Rotary 2090. Stefano Quarchioni governatore designato

Stefano Quarchioni governatore designato del Distretto Rotary 2090. Lo annuncia Irene Tedoni, presidente del Rotary Club di Macerata, secondo la quale si tratta di "una pietra miliare storica per il Club Macerata, che in oltre settant’anni di attività elegge per la prima volta uno dei suoi membri alla guida del Distretto". Rotariano di lunga data, Quarchioni è stato eletto con una larghissima maggioranza dai club di Marche, Umbria, Abruzzo e Molise.

Quarchioni – di professione commercialista, consulente aziendale e revisore legale – ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità all’interno dell’organizzazione: presidente e tesoriere di club, assistente del governatore, presidente di commissioni distrettuali e tesoriere distrettuale. "Sono molto onorato di ricevere questa responsabilità – ha dichiarato Quarchioni – e di avere l’opportunità di servire il nostro Distretto e la nostra ampia comunità. Il mio obiettivo sarà rafforzare l’impegno di ogni rotariano, promuovere la partecipazione attiva e innovare nella progettazione".

Tra le sue priorità, la promozione della pace, la salute globale, l’educazione, e il rafforzamento delle sinergie tra i club del Distretto. Quarchioni intende inoltre dare impulso a progetti che coinvolgano le nuove generazioni.