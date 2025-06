Un monumento per Italo Biondini

Italo Biondini, di Montecassiano, fu ucciso dai nazisti per aver difeso una ragazza, che grazie a lui riuscì a salvarsi. Un sacrificio oggi riconosciuto e onorato. A Carbognano, in provincia di Viterbo, è stato inaugurato il cippo commemorativo dedicato a Biondini, martire della Resistenza.

"In un mondo in cui dilagano violenza e indifferenza verso i più deboli — ha detto il sindaco di Montecassiano, Leonardo Catena – è emozionante ricordare coloro che con coraggio sacrificarono la loro vita per combattere i soprusi. Ringraziamenti al professor Andrea Trubbiani per le sue ricerche, all’Anpi di Montecassiano e al circolo Scaramuccia.