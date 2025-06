"Un orto in cassetta". Laboratori per bambini sul rispetto della natura

Tornano le iniziative del progetto "Educare in Comune – La famiglia colonna portante della comunità e del domani", promosso dall’Assessorato alla Famiglia all’interno della progettualità "Civitanova Città con l’Infanzia". Nelle giornate di mercoledì 18 e 25 giugno, prenderanno il via due laboratori gratuiti per bambini dai 3 ai 6 anni: "Creiamo un orto in cassetta" con l’intento di trasmettere ai bambini l’interesse per la natura e il cibo salutare. Il progetto è realizzato in collaborazione con Slow Food Civitanova e Asp Paolo Ricci. "Creiamo un orto in cassetta" è un modo di fare didattica e di educare i bambini a un diverso rapporto con la terra, il cibo e il rispetto dell’ambiente. I laboratori si svolgeranno al centro "Il Grillo parlante" di via Saragat a Fontespina.