Giuseppe Tassi
Cronaca
14 ago 2025
MARTINA DI MARCO
Cronaca
Viaggio nell’agricoltura di una volta. Torna il Raduno dei trattori d’epoca

A San Ginesio musica, convegni, scampagnate e l’aratura in notturna. Partner anche Unicam e Istituto agrario

La presentazione della manifestazione organizzata da Le teste calle

Al via la sesta edizione del "Raduno trattori d’epoca con esposizione", in programma il prossimo weekend a Passo San Ginesio. Dal 22 al 24 agosto ci saranno convegni, musica, scampagnate per bambini, stand gastronomici e arature in notturna guideranno i visitatori in un viaggio affascinante alla scoperta di mezzi e tradizioni del passato. L’evento, organizzato dall’associazione "Le teste calle", vede la collaborazione del Comune di San Ginesio, dell’associazione La carovana, dell’Unione montana dei Monti Azzurri, dell’Università di Camerino e dell’istituto tecnico agrario di Macerata.

Si parte venerdì mattina con il raduno di trattori e attrezzi agricoli storici; alle 18 apertura stand gastronomico (presente anche sabato e domenica) e alle 21 la musica di "Paolo e i rubacuori". Sabato scampagnata con asini e giochi per bambini dalle 10, a cura dell’associazione La carovana; alle 17 aratura con mucche di razza marchigiana; alle 21 aratura in notturna, seguita dalla musica di "Marco e Claudia". Domenica alle 10 l’inaugurazione dell’edizione del raduno e l’avvio delle scampagnate e giochi per bambini. Alle 10.30 convegno "Il latte e i suoi derivati" presentato da Marco Moscatelli e moderato dalla docente Unicam Michela Buccioni. Alle 12.30 apertura stand gastronomico a suon di organetti e fisarmoniche con il gruppo "Grazie Grazià"; nel pomeriggio sfilata e giro di trattori per poi concludere con l’orchestra "Roberto Carpineti".

"Un evento che tramanda la storia e le tradizioni del nostro territorio, con uno sguardo rivolto a giovani e bambini" spiega Luca Buldorini, vicepresidente della Provincia. "L’associazione Le teste calle ha raggiunto enormi obiettivi in soli sei anni di attività – ha aggiunto Giuliano Ciabocco, sindaco di San Ginesio –, proponendo un evento che riempie piazze e convegni". "Ci piace fare memoria storica dell’agricoltura di una volta – ha spiegato Giuseppe Iezzi, vicepresidente dell’associazione, accompagnato dal segretario delle Teeste calle Giulio Borroni –: accompagnata dalla conoscenza dell’origine dei prodotti che consumiamo o dei mezzi del passato". "I visitatori saranno portati alle partecipazione, all’ascolto e alla condivisione" ha sottolineato sottolinea Giampiero Feliciotti, presidente dell’Unione Monti Azzurri. Stefano Cardella, responsabile dell’Istituto tecnico agrario di Macerata, ha ribadito come la missione della scuola sia "formare nuove leve e nuovi tecnici, per questo è essenziale che ragazzi e ragazze siano partecipi del territorio e delle sue tradizioni". Essenziale la presenza di Unicam, come ha concluso la docente Michela Buccioni: "Rivivere le tradizioni significa creare un futuro più consapevole".

Martina Di Marco

