Ciclone di fine estate (con grandine?) Quando arriva e quanto dura Poppea in Emilia Romagna

Bologna, 25 agosto 2023 - Il grande caldo portato dall’anticiclone africano Nerone sta per finire e in molti attendono con trepidazione mista ad apprensione l'arrivo della bufera di fine estate per respirare un po'. Ma la tanto annunciata perturbazione - il ciclone Poppea - quando arriverà in Emilia Romagna? E quanto durerà?

Secondo le ultime previsioni meteo probabilmente sarà violento come è successo intorno al 20 luglio (molti si ricordano la grandinata del 22): gli esperti di 3bMeteo spiegano che, “a causa dei contrasti termici elevati saranno tutti fenomeni di forte intensità con possibilità di grandinate e colpi di vento”. Anche se la grandine, si sa, è difficile da prevedere perché si forma molto in fretta e soprattutto è poco localizzabile. Di certo arriverà il freddo tutto d’un botto: previsto un calo termico di 15 gradi.

Svolta meteo: quando

Intanto, stando alle previsioni Arpae, fino a domenica ci toccherà boccheggiare a 40°: qualche pioggia è prevista solo nel Piacentino. La svolta meteo si farà sentire solo a partire dalla giornata di lunedì, quando arriveranno i temporali. Arpae parla di situazione instabile con "piogge a prevalente carattere di rovescio che insisteranno per l'intero periodo e che risulteranno più probabili nella giornate di lunedì e martedì . Temperature in sensibile calo soprattutto nella giornata di lunedì per tornare lentamente a risalire solo a termine periodo".

Come sarà il ciclone Poppea

Stando agli esperti di Meteo.it, Il ciclone sarà notevole, perché “provocherà una vera e propria rottura dell'estate e arriverà verosimilmente prima del previsto, portando in dote temporali violenti, grandine e pure un brusco crollo delle temperature”.

In particolare il ciclone è ora in formazione sulla penisola scandinava e "inizierà ad abbassarsi gradualmente di latitudine e già dalla prima parte del weekend si noteranno i primi segnali di cambiamento, con alcuni temporali che inizieranno a formarsi al Nordovest, seppur inizialmente sui settori alpini".

Fino a quando dura il freddo

Consultando le tendenze elaborate dalla Sala Operativa "Francesco Nucciotti" di Arpae-Simc, ci si accorge che già mercoledì 30 agosto - pur in presenza di una coda delle precipitazioni - nella nostra regione le temperature tenderanno a risalire.

Le previsioni mensili

Il sole e il tempo stabile non torneranno subito: nella settimana compresa fra lunedì 28 agosto e domenica 3 settembre Arpae prevede che continuino "condizioni di variabilità per l'afflusso di correnti atlantiche sull'area mediterranea". Insomma, continuerà a piovere "con quantitativi che, nel complesso, si prospettano leggermente superiori alla norma del periodo". E le temperature? La colonnina di mercurio tenderà "a calare portandosi su valori prossimi o temporaneamente inferiori alla media climatologica".

Nei successivi 15 giorni (da lunedì 4 a domenica 17 settembre 2023) la situazione meteo dovrebbe assestarsi. Arpae scrive: "Un campo di alta pressione sembra interessare il settore meridionale del bacino del Mediterraneo mentre flussi occidentali di origine atlantica tenderanno a scorrere a ridosso dell'area alpina. In questo scenario sulla nostra regione potranno verificarsi alcuni episodi di precipitazione per temporanee condizioni di instabilità, con quantitativi complessivi nella norma del periodo. Le temperature si porteranno su valori pari o di poco superiori alla media climatologica".