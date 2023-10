Meteo, ancora vento e temporali in Emilia Romagna

Bologna, 31 ottobre 2023 – Ancora allerta per temporali, frane e piene dei fiumi in Emilia Romagna. Nella giornata della ricorrenza dedicata a tutti i Santi, mercoledì 1 novembre. Dopo il maltempo di questi giorni che ha imperversato soprattutto in Emilia (Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza) e nel Veneto.

Allerta meteo gialla in Emilia Romagna per temporali

L’allerta gialla riguarda le piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena; le frane e le piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena; i temporali le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena.

"Per mercoledì 1 novembre – dicono gli esperti di Arpae – sono previste dal pomeriggio/sera condizioni favorevoli allo sviluppo di rovesci temporaleschi forti più probabili sul settore centro-occidentale ed in particolare lungo la fascia appenninica, dove saranno possibili localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici del reticolo minore, anche tenuto conto della saturazione dei versanti per effetto delle precipitazioni dei giorni precedenti. La criticità idraulica gialla è riferita al lento esaurimento delle piene sul settore occidentale, in particolare nei tratti arginati di Secchia e Parma, anche per il progressivo svuotamento della cassa di espansione del torrente Parma”.

Previsioni, il meteorologo: “In arrivo nuovi temporali”

"Le piogge intense che questa mattina hanno continuato a interessare il crinale appenninico, coinvolgendo soprattutto i rilievi delle province di Reggio Emilia e Modena, hanno contribuito ad alimentare le piene di Trebbia, Nure e Parma – spiega il tecnico meteorologo Ampro Roberto Nanni -. Ora la perturbazione giunta lunedì lascerà il nostro Pease favorendo un miglioramento del tempo nelle prossime ore con un graduale esaurimento dei suoi effetti. Anche le piene subiranno una generale riduzione con qualche valore idrometrico, come il #Secchia, che si sta propagando mantenendo i livell sopra la soglia 2.

Nonostante la breve tregua la settimana proseguirà all'insegna dell'instabilità, venendo caratterizzata a più riprese da piogge, talora anche abbondante e anche da un ridimensionamento delle temperature. Due sono le perturbazioni attese che porteranno nuovo maltempo in Emilia-Romagna. La numero 1 del mese giungerà già mercoledì 1 novembre, determinando alcuni fenomeni temporaleschi sui settori centro-occidentali della Regione, mentre la numero 2, più intensa, è attesa entro la fine di venerdì 3 con piogge più diffuse che potrebbero dar luogo a ulteriori situazioni critiche: soprattutto lungo i rilievi.

Nel fine settimana sarà probabile il transito di un ennesimo sistema perturbato, il numero 3 del mese, collegato a una vastissima e profonda depressione che determinerà un altro carico di precipitazioni: con rovesci temporaleschi e probabili nubifragi. La ventilazione, a tratti molto intensa, che accompagna il via vai di perturbazione sarà un’altra caratteristica importante del tempo dei prossimi giorni, assieme all’andamento termico altalenante, con temperature che comunque, nella seconda parte della settimana, tenderanno a posizionarsi su valori inferiori alle medie stagionali: favorendo la comparsa della prima neve consistente su tutto l'arco alpino e prealpino fin verso i 1500 metri di quota”.

Che tempo farà in Emilia Romagna