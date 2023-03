Morto in casa, Alessandro Gozzoli aveva mani e piedi legati: si indaga per omicidio Il giallo di Casinalbo di Formigine, nel modenese: sparita l’auto, chat al setaccio. Il 41enne potrebbe essere deceduto per asfissia. Il corpo era coperto da un lenzuolo. La stanza era a soqquadro, forse i rubati alcuni oggetti