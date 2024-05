Bimbo rischia di soffocare per una caramella

Modena, 23 maggio 2024 - Momenti di paura ieri pomeriggio alla polisportiva San Dalmazio, nella omonima frazione di Serramazzoni. Mentre si stava svolgendo sul campo da calcio la competizione tra ragazzini classe 2016, a bordo campo si è sfiorata la tragedia. Un bambino di due anni era con i genitori a guardare il fratello giocare stava mangiando una caramella quando improvvisamente questa ha ostruito la gola, impedendo al piccolo di respirare.

Provvidenziale è stata la presenza di una mamma che stava guardando il figlio in campo: la donna, che di professione è insegnante di scienze motorie ha preso in mano la situazione, mettendo in atto sul piccolo le manovre di disostruzione pediatrica. In questo modo il bimbo ha sputato la caramella.

Nel frattempo era stato allertato il 118 che è arrivato sul posto con un’ambulanza ed è atterrato anche l’elisoccorso: il bambino, accompagnato dalla mamma, è stato portato in ambulanza all’ospedale di Sassuolo per gli accertamenti del caso, ma, come riferiscono i testimoni presenti stava bene.

"Ringraziamo questa mamma che si è subito attivata per salvare il bambino e farlo respirare", affermano dalla polisportiva San Dalmazio.

L’elisoccorso è atterrato sul campo da calcio che, spiegano dalla polisportiva, "è stato realizzato tenendo conto anche di queste emergenze".

Il torneo che si stava disputando è in memoria di uno storico allenatore Gabriele Medici, venuto a mancare a soli 51 anni.

