Casa distrutta dal rogo. Nube di fumo e fiamme, grave una 26enne. Morto il cagnolino

Le fiamme, all’arrivo dei pompieri, erano già alte ma l’intervento rapido delle diverse squadre sul posto ha fatto si che il rogo non si estendesse al resto dell’abitazione. E’ stato però devastante l’incendio che si è sviluppato lunedì sera in un appartamento in via Trapani (località Paganine), a Modena. Le fiamme sono divampate all’improvviso e hanno coinvolto diverse stanze dell’abitazione ma, ancor peggio, hanno quasi ‘investito’ le due inquiline, nonna e nipote. Quest’ultima, 26 anni, a causa del fumo inalato è ricoverata in prognosi riservata a Baggiovara. L’anziana, 82 anni, è rimasta lievemente intossicata ed è stata dimessa. L’origine del rogo ancora non è chiara anche se non si esclude che possa essere partito da una sigaretta rimasta accesa. Nonna e nipote erano uscite di casa e, al loro rientro, si sono trovate dinanzi alle fiamme già alte. Subito sul posto sono accorsi i pompieri con più squadre da Modena e Vignola: il celere intervento ha evitato il peggio, facendo si che le fiamme coinvolgessero le stanze attigue mitigando, così, le conseguenze del grave rogo. Contemporaneamente sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che hanno sottoposto alle cure necessarie nonna e nipote: entrambe sono state trasportate in ospedale e la 26enne, a seguito di una grave intossicazione da fumo, è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva, in prognosi riservata. Purtroppo nel rogo ha perso la vita il cagnolino della famiglia, trovato dai pompieri al piano terra dell’abitazione ormai esanime. E’ riuscito invece a fuggire il gatto delle proprietarie di casa. Ieri diversi vicini si erano posti alla ricerca dell’animale, che potrebbe aver trovato riparo nelle strade vicine. L’abitazione ha riportato ingenti danni strutturali e al momento risulta inagibile. Le fiamme hanno distrutto anche tutto il vestiario della pensionata, oltre al mobilio e a diversi oggetti custoditi in casa. Da qui l’appello, nel caso in cui qualcuno ne fosse in possesso, di donare qualche abito alla 82enne rimasta senza più nulla. Sono ora in corso accertamenti per risalire alle cause del rogo, legate comunque a circostanze ‘accidentali’.