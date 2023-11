Choc per Christian: "Un ragazzo speciale, ci mancherà tantissimo"

"Lui era una di quelle rare persone che c’era sempre nel momento del bisogno senza chiedere mai niente in cambio.

C’era quando ero triste e avevo bisogno di un supporto ma c’era anche quando ero felice. Era il mio migliore amico: sono sotto choc per quello che è accaduto".

Sono precipitati in una sofferenza insopportabile i genitori e gli amici del 24enne Christian Epicoco, residente in città, deceduto in un tremendo incidente mortale avvenuto martedì sera in strada Contrada.

Il giovane, intorno alle 22, mentre percorreva la strada diretto verso il centro città ha perso il controllo del mezzo e al volante della sua Punto è finito contro la recinzione di un’abitazione, dopo essersi ribaltato più volte. Il corpo del giovane è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, a diversi metri dall’impatto.

Ora sono in corso gli accertamenti, da parte della polizia locale, per far luce sulla dinamica dell’incidente.

"Chri era uno di quegli uomini all’antica rari da trovare, di quelli poco social a cui interessava molto di più coltivare i rapporti dal vivo — spiega l’amica Marina Malferrari –. Non ha mai bevuto o fumato, non amava le discoteche e preferiva passare le giornate coi suoi amici a giocare ai giochi di società oppure a biliardo, a cui si era appassionato molto.

L’anno scorso eravamo tutti i giorni insieme; ultimamente ci eravamo un po’ persi di vista perché si era fidanzato con una ragazza splendida.

Da ragazzo, ai tempi delle superiori giocava a calcio insieme al suo migliore amico, Daniel, grazie al quale ci siamo conosciuti. Chri era speciale e ci mancherà tantissimo".

Il 24enne, dopo le superiori aveva iniziato a lavorare.

Gli amici lo descrivono come un grande appassionato di motori ma anche come un ragazzo con la testa sulle spalle, sempre pronto ad ascoltare il prossimo.

Era legatissimo alla fidanzata Alessia Scaduto (Insieme nella foto a destra): "Lo conosco dal 2006 ma ci siamo incontrati nel 2021 dopo anni che non ci vedevamo. L’unica cosa che mi viene da dire è che lo amavo alla follia – dice Alessia –, era ed è tutto ciò che volevo. Eravamo davvero legatissimi".

Non è chiaro cosa sia successol’altra sera, quando improvvisamente ha perso il controllo dell’auto finendo così fuori strada.

Sono stati i proprietari dell’abitazione, richiamati dal boato, ad allertare subito i soccorsi, intuendo la gravità di quanto appena accaduto.

Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, insieme ai pompieri purtroppo per il giovane non c’era più nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto.

Il 24enne è morto sul colpo.