Comune anti-sismico, partono i lavori

Fino a settembre, al municipio di Vignola rimarrà aperto un cantiere per lavori di consolidamento sismico. Ad annunciarlo è stata la stessa amministrazione comunale, che in una nota spiega: "Con l’installazione del ponteggio esterno iniziano i lavori di rafforzamento locale in funzione antisismica del corpo centrale di Villa Tosi-Bellucci. Dal 12 fino al 29 giugno, per circa due settimane, per motivi di sicurezza, sarà interdetto il passaggio tra l’atrio centrale e l’ala destra del fabbricato. In questo periodo chi dovrà accedere agli uffici dell’Edilizia privata dovrà prendere appuntamento telefonico. Sempre nelle due settimane in questione, non sarà utilizzabile la sala consiliare e non si potrà accedere con l’ascensore esterno al piano terra, ma solo al primo piano. È comunque garantito l’accesso per i disabili, previo appuntamento telefonico con l’ufficio interessato.

Dal 30 giugno e fino al 14 luglio, i lavori interni interesseranno invece gli uffici del SUAP, della Polizia Locale e la Sala Manfredini al piano terra, mentre dal 14 luglio, e per circa un mese, il cantiere si sposterà al primo piano. Infine, da inizio settembre, i lavori si sposteranno, prevalentemente, sull’esterno del fabbricato. Si tratta di un intervento finanziato con quota parte nell’ambito del secondo piano degli interventi strutturali prioritari di rafforzamento locale o miglioramento sismico di edifici pubblici strategici.

L’importo complessivo è di 239.402 euro, finanziati con un contributo della Regione di 217.268 euro, mentre i restanti 22.134 euro sono a carico del Comune".

Marco Pederzoli