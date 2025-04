Il re della crescentina. Dopo 50 anni di successi chiude ’Il Montanaro’

Dopo quasi mezzo secolo, per la prima volta, le serrande de Il montanaro si sono abbassate il giorno di Pasqua. E lo resteranno forse per sempre, perché il titolare di quest’attività di Zocca, Ilvano Prostrati, conosciuto come il ‘re della crescentina’, dal 13 aprile scorso ha scelto la pensione. Con un rammarico: nessuno si fa avanti per rilevare l’attività e il marchio che è conosciuto dalla Sicilia alla Valle d’Aosta e perfino in Giappone.

Sulla serranda metallica ora campeggia una foto del titolare con la scritta: "Grazie a tutti, ci vediamo in giro".

Nei giorni scorsi, il sindaco Federico Ropa, la vicesindaco Susanna Rossi Torri e l’assessore Sara Sandrolini gli hanno consegnato un attestato di benemerenza con medaglia.

"Ilvano Prostrati attraverso la sua attività è riuscito a portare Zocca e tutto l’Appennino modenese in giro per il mondo, promuovendo e dando lustro alla nostra cultura gastronomica. Le crescentine con la cunza, una delle tante tradizioni dei nostri territori, sono diventate famose grazie anche alla sua passione. Una vita dedicata, la sua e quella della sua famiglia, alla qualità e alle radici della nostra secolare cultura culinaria. Lo ringraziamo per quanto ha saputo fare con entusiasmo e impegno".

"E’ arrivato il mio momento per fermarmi – afferma Ilvano Prostrati -. Mi dispiace che nessuno si sia fatto avanti per rilevare un’attività che mi ha dato e che potrebbe ancora dare tante soddisfazioni. Ho avuto qualche contatto, ma quando hanno sentito che io aprivo al mattino alle 6 il discorso si è chiuso lì. Sono disposto a regalare l’attrezzatura, ogni cosa, ma nessuno pare interessato".

Prostrati ha in negozio 90 articoli di giornale che parlano di lui. La notorietà dei suoi prodotti è vasta. Con le sue specialità ha partecipato alla ’Prova del Cuoco’ con Antonella Clerici, è stato intervistato da Rai News 24 e da altre emittenti nazionali e locali.

Le crescentine alla cunza de Il Montanaro sono andate anche dall’altra parte del mondo: nel 2010 le portò in Giappone. E, anche in quella terra lontana, il successo fu immediato. Nel settembre 2021 spopolarono durante le giornate del Festival del cinema di Venezia. Era il quinto anno consecutivo che portava questa specialità nella città lagunare, assieme a prosciutti, salami e suoi prodotti preparati con le mani sue e dei suoi familiari, riscontrando un successo straordinario. A Venezia, la degustazione avvenne in un luogo esclusivo, un ambiente da favola che si allungava in parte sulla terra ferma e in parte fluttuava sulle onde del mare sulla storica imbarcazione che Pier Paolo Pasolini condivise con il pittore Giuseppe Zigaina, utilizzandola come luogo d’ispirazione per le sue opere.

Walter Bellisi