Incidente oggi A1 tra Modena e Reggio Emilia, scontri tra 5 camion: tre feriti

Modena, 6 aprile 2023 – Cinque i mezzi coinvolti in due schianti tra Modena e Reggio Emilia sull’autostrada A1 oggi.

I vigili del fuoco di Modena sono stati impegnati stamattina verso le ore 9.50 per due incidenti in sequenza a distanza di 4 km uno dall'altro, all’interno di un cantiere già segnalato.

Il primo tra un furgone e un tir al km 154 (località Campogalliano, verso Reggio Emilia).

Poco dopo il secondo tamponamento, nella conseguente coda al km 150 nord, è stato tra tre mezzi pesanti: uno trasportante merci pericolose. Uno dei due conducenti è rimasto incastrato e i vigili del fuoco sono accorsi per estrarlo. L’elisoccorso lo ha trasportato in pronto soccorso in codice 2: non è in pericolo vita.

Sul posto le pattuglie della polizia stradale di Modena nord, che hanno cercato di gestire il traffico al fine di creare meno disagi possibile e hanno lavorato ininterrottamente.

Disagi e code

Traffico bloccato per alcuni minuti, in direzione nord e sud, per consentire atterraggio e decollo in sicurezza (come da protocollo di intervento in sicurezza) dell'elisoccorso. I rotori delle pale potrebbero impattare altri veicoli laddove li si lasciasse transitare durante le predette manovre. Traffico molto intenso già da ieri per esodo ferie pasquali.

Rallentamento anche in direzione sud per conducenti curiosi di vedere le scene.

In totale sono 3 i feriti. Intervenuti 2 elisoccorso. Modena Nord 4 equipaggi. 3 ambulanze 118, 2 pattuglie dei vigili del fuoco.