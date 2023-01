Incidente oggi A1 Modena, Tir si ribalta: chiuse tre corsie. Caos per gli automobilisti

Incidente in autostrada A1

Modena, 23 gennaio 2023 – Grave incidente sull’Autostrada del Sole che ha creato parecchi disagi agli automobilisti. Al km 174 direzione sud, dopo il casello di Modena Sud, un Tir, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato sulla corsia dell’autostrada e si è intraversato.

Sul posto per i rilievi la polizia stradale di Modena Nord che è stata costretta a chiudere la prima, seconda e terzia corsia. Quindi, si viaggia solo in quarta corsia. Fortunatamente non si sono registrati feriti.