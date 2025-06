Paolo Cristoni (Psi): "Reggianini tenga unito il fronte riformista"

Il Pd nomina il nuovo segretario, l’avvocato Stefano Reggianini. Dice che fare unità è difficile, ma è l’unica strada sia per la sua organizzazione che per gli assetti istituzionali. Siamo in pieno accordo. Siamo pronti a fare la nostra parte a condizione che non si scelga la strada della decespugliazione preventiva in vigore da quindici anni: si allevano i singoli individui, cosiddetti unitari, per indicarli negli enti e nel governo. Quando il neo segretario definisce ’la discontinuità’ una necessità per affrontare il futuro dimostra una teoria politica che riannoda i riferimenti col mondo progressista e riformatore sul piano concreto. Per avere unità su programmi e alleanze, per battere la destra, occorre non scavare sui dissensi interni, ma ascoltare e decidere: ma nell’ascolto cercare il meglio nella società, senza inventare nelle professioni solo chi ti e vicino, supino e interessato solo a difendere interessi di parte. Occorre ripristinare una regola della storia locale delle giunte Psi-Pci in cui il confronto era severo, ma con sbocchi adeguati nelle scelte di uomini e donne, giovani e democratici senza tessera e professionisti di provata e riconosciuta indipendenza.

Certo che oggi il nuovo segretario sarà alle prese con l’indistinto mondo della ex Dc molto inseritasi nel Pd senza mai chiarire la rotta da seguire. Fra Prodi, Casini, Franceschini, e varie anime della sinistra Dc tutte rappresentate nelle istituzioni che dettano tempi, modi e inciampi vari. In alcuni casi le scelte sono state coraggiose e in altre il civismo ha aiutato.

Lavoro impossibile: trovare nel centro sinistra monco, Pd e Dc,una unità senza socialisti,riformisti e progressisti per ora richiamati alle armi nelle elezioni di vario genere, ma non presenti dove la politica si forma.

È in avanti che voglio fissare il mio sguardo,dice Reggianini. Perfetto, aggiungiamo noi. Fare unità interna sarà necessario per lui per evitare pesanti contraccolpi. La segretaria del Psi nel suo saluto ha ricordato come l’augurio fraterno che si fa al nuovo segretario è di lavorare a riportare il mondo progressista e riformista nel costruire un nucleo coeso, che rispetti le autonomie per una sinistra di governo che tenga conto di ciò che e emerso a Modena e recentemente a S. Prospero. Un impegno fatto di rapporti permanenti sulle grandi questioni come impresa, scuola, università, sanità.

Paolo Cristoni (Partito socialista)