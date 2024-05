Polo Conad a Modena? Il Comitato Villaggio Europa: “Per le modifiche serviva la campagna elettorale”

Modena, 6 maggio 2024 – Bene la desigillazione di una ventina di parcheggi in zona orti per anziani, ma si poteva fare prima, non occorreva attendere la campagna elettorale. La frecciata al veleno è del Comitato ’Villaggio Europa quartiere Sacca’.

"Prendiamo atto con soddisfazione dell’ulteriore desigillazione di circa una ventina di parcheggi in zona orti per anziani di Via Europa. Il Comitato del quartiere, per 3 anni, ha chiesto a gran voce, di effettuare una variante urbanistica al progetto Conad affinché fosse prevista la mitigazione verde per tutelare la salubrità delle residenze da smog e tir dal piazzale di accesso al polo logistico Conad. Occorrerà verificare la delibera di Giunta per capire meglio le modalità con cui questa modifica verrà effettuata". È inutile tuttavia, prosegue il comitato, "nascondere che, tale modifica, si poteva fare già da tempo: bastava la volontà politica, che ora si ritrova in campagna elettorale".

I residenti intendono poi precisare un aspetto "a questa amministrazione e a quella che verrà: i progetti si fanno con una visione complessiva del quartiere e per il benessere dei cittadini, non solo dei consorzi o delle aziende. Noi avremmo preferito che via Europa rimanesse aperta, come esplicitato nelle nostre osservazioni alla Conferenza dei Servizi e che venisse lasciato da lì il passaggio per gli ortolani".

In via Europa inoltre "oggi transitano mezzi pesanti di attività produttive, in strade residenziali strette e con camion che distruggono muretti e danneggiano il manto stradale e che domani, con la chiusura della via, potranno causare ulteriori problemi".

Infine, per la zona orti, il comitato aveva chiesto "la realizzazione di un terrapieno e l’arretramento del confine Conad. Tutto ciò è stato negato a causa della probabile collocazione e creazione di parcheggi della futura Moschea che doveva sorgere in area ex Pro latte. Abbiamo ripetuto più volte all’amministrazione che non era saggio e opportuno decidere il progetto Conad in base a cosa, forse, sarebbe venuto alla Pro Latte. Aspettiamo dall’Assessora Vandelli risposte alla mail che le abbiamo mandato anche per l’area Pro Latte, a cui non riceviamo riscontro ma risposte evasive. Il 22 Aprile, come illustrato dall’assessora, la Cpc avrebbe dovuto presentare un progetto in linea con il masterplan presentato a mezzo stampa dall’amministrazione. Che fine ha fatto? Cosa dobbiamo aspettarci per quell’area? Chiediamo concretezza. Dopo 3 anni amari per la Sacca, speriamo quindi che il Partito di maggioranza dia risposte concrete, positive ed edificanti ai cittadini e tratti questo quartiere, e chi lo abita, con il rispetto che merita".

A plaudire invece senza riserve all’intervento dell’amministrazione è il capogruppo del Partito democratico Antonio Carpentieri: "Con soddisfazione accogliamo la notizia della modifica approvata dalla Giunta comunale. È un positivo passo avanti che migliora l’impatto e la qualità delle urbanizzazioni attorno al progetto Conad all’ex Civ&Civ". Nei mesi scorsi "avevamo portato e votato in Consiglio comunale una mozione di indirizzo politico che la assessora Vandelli e il Sindaco hanno colto e attuato concretamente imponendo al privato una modifica dell’assetto dei parcheggi e del verde". È poi "molto positivo il fatto che siano stati ascoltati dall’amministrazione i cittadini, il comitato e il gruppo di soci degli orti per anziani con l’obiettivo di condividere insieme le modifiche e trovare le soluzioni concrete".