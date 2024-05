Processo Alice Neri oggi: in corte d’Assise la seconda udienza contro Gaaloul

Modena, 22 maggio 2024 – È iniziata la seconda udienza del processo in corte d’Assise a Modena contro Mohamed Gaaloul, il tunisino 30enne accusato dell’efferato omicidio della giovane mamma di Ravarino Alice Neri.

L’Imputato è arrivato poco fa ed è in aula. Nel corso dell’udienza parleranno alcune amiche della vittima così come il marito, Nicholas Negrini.

Parlano l’avvocato Cosimo Zaccaria, che rappresenta la famiglia della vittima: “Verranno sentite persone che avevano rapporti e amicizie pregresse con Alice Neri e persone che erano nel bar la sera in cui poi Alice è stata uccisa e che possono descrivere le sue ultime ore”.

Alice Neri e l'auto carbonizzata

Ma in questo processo si parla anche della vita privata e delle abitudini di Alice. “Ci sono dei dettagli significativi che verranno descritti e che portano con certezza alla colpevolezza dell'imputato. L'incidente probatorio nello specifico ha segnato punti a nostro favore”, ha detto anche il legale Zaccaria. Ovvero: “l’olio esausto utilizzato come combustione, i non pantaloni presentati dalla difesa, l'orario in cui è stato visto Gaaloul sporco di olio alla mattina. Tutta una serie di elementi già approfonditi in incidente probatorio e che sono già nel fascicolo di dibattimento. Non dobbiamo dimenticarci di tutta l'attività svolta in precedenza che ha segnato punti a nostro favore. Non da ultimo il mozzicone trovato sul luogo in cui Alice è stata trovata carbonizzata e dove c'era il dna del signor Gaaloul”, ha concluso Zaccaria.

Il legale dell’imputato, l’avvocato Roberto Ghini invece, ha confermato che il suo assistito Gaaloul è entrato in aula, ma solo “quando verranno sentiti i consulenti si entrerà nel cuore della vicenda (quindi non oggi, ndr) e diverrà tutto molto più chiaro”.