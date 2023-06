Modena, ritrovato il corpo del ragazzo disperso nel Secchia

Modena, 18 giugno 2023 – Dopo 4 giorni di ricerche, è stato individuato nel pomeriggio di oggi il corpo del 18enne Yahya Hkimi, lo studente inghiottito dalle acque del Secchia dopo un tuffo. La zona del ritrovamento è quella tra Marzaglia e Cittanova: il corpo era in un'ansa del fiume, a circa cinquecento metri a valle del luogo in cui il ragazzo si era immerso in acqua lanciandosi in quella piccola cascata diventata una trappola mortale.

A seguito del nulla osta del magistrato, il cadavere è stato recuperato dai vigili del fuoco e messo a disposizione della medicina legale.

La salma verrà affidata alle onoranze funebri di Gianni Gibellini.

Per ritrovare il corpo del povero Yahya, è stato persino deviato il corso del fiume.

La preside: “Pieno di sogni e spensierato”

«Pieno di sogni , spensierato". E’ un pensiero commosso e segnato dal dolore quello della dirigente scolastica dell’istituto ‘Cattaneo Deledda’, dove il 18enne Yahya Hkim avrebbe dovuto a giorni sostenere l’esame di maturità e diplomarsi. "Siamo tutti profondamente dispiaciuti – affermano la dirigente Alessandra Zoppello insieme allo staff e ai docenti della classe di Yahya – per la perdita di un ragazzo volenteroso, che si affacciava all’età adulta pieno di sogni, con la spensieratezza dei suoi 18 anni".

Yahya citato nella canzone “Noi eroi”

Sono arrivati tanti messaggi di cordoglio, anche all’Istituto scolastico, indirizzati ai docenti e alla famiglia. Tra questi quello inviato da Cristina Barbieri, coordinatrice responsabile della Cra Ramazzini di Modena, dove lo studente ha svolto l’attività di stage Pcto, ovvero l’alternanza scuola lavoro. "Lo scorso febbraio, nell’ambito di un progetto musicale i nostri anziani hanno composto una canzone, registrata anche alla Siae. Si intitola ‘Noi Eroi’ e Yahya è citato nel testo. La canzone parlava delle cose belle della vita e il progetto era stato realizzato appunto dai nostri residenti e dalla cantautrice modenese Barbara Rosset, insieme a Stefano Solieri".

"In uno di quei momenti, era presente anche Yahya ed è stato chiesto ai nostri anziani di cosa avrebbero voluto parlare in una ipotetica canzone – spiega la coordinatrice Barbieri – Anche Yahya ha parlato di quello che gli piaceva, ovvero la pizza. Quello che posso dire è che Yahya ha fatto un percorso meraviglioso e che, nonostante avesse solo 18 anni e fosse un maschietto, si era dimostrato da subito empatico con tutti gli anziani, propositivo. Ha inventato tante cose da f are insieme a loro, li ha coinvolti in tutto. Siamo davvero sconvolti per quello che è successo: voleva lavorare nel sociale e sarebbe stato davvero perfetto".

Dal progetto realizzato nella Cra è nato il comitato musicisti Ramazzini. "Mi hanno contattato tutti per chiedere eventualmente se potevano fare qualcosa per Yahya e la sua famiglia. Qualcuno vorrebbe scrivere un pezzo proprio su di lui".

Il racconto dell’amico: “Stavamo giocando”

Intanto sono emersi nuovi dettagli su quanto accaduto il giorno del tragico incidente. L’amico che era con Yahya, infatti, ha raccontato: " Yahya mi aveva chiesto di fare un video. Un filmato scherzoso dove voleva fingere di essere portato via dall’acqua. Poi, dopo il tuffo, il terzo della serie, purtroppo è scomparso". Il ragazzo è ancora comprensibilmente sotto choc.

Il migliore amico del 18enne ha spiegato ad un amico della famiglia come fosse stata una idea di Yahya quella di trascorrere qualche ora al fiume, insieme e, una volta arrivati, i due ragazzi avevano steso un telo e sistemato l’ombrellone, per passare un po’ il tempo e per combattere la calura del pomeriggio. Per la verità la mamma del giovane si era detta contraria a quella gita a Marzaglia, ritenendo probabilmente pericoloso stare nei pressi del fiume, ma il figlio aveva deciso comunque di andare. Probabilmente era la prima volta che i due amici si recavano nel percorso natura di Marzaglia e, una volta arrivati, Yahya aveva deciso di fare qualche tuffo e di farsi filmare dall’amico, simulando di essere trascinato via dal fiume. Nel video l’amico lo invita a fare attenzione. Al terzo tuffo, però, quello che avrebbe dovuto essere uno scherzo si è trasformato in una tragedia e il giovane studente è scomparso tra le acque ‘tormentate’ del Secchia.