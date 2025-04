Modena, 28 aprile 2025 – Rogo questa mattina, intorno alle 8.30, in un appartamento in via Ganaceto, in centro.

Il monolocale, per cause in via di accertamento, è andato completamente distrutto.

Fortunatamente, l'inquilino in quel momento non era in casa, dunque non ci sono né feriti né intossicati.

Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri per ricostruire le cause dell'incendio.