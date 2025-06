Scuole Vittorino da Feltre pronte a settembre

Viaggiano verso il traguardo i lavori che consegneranno a Sassuolo la nuova sede delle ‘Vittorino da Feltre’. Storica scuola elementare – pardon, primaria di primo grado – che fa capo al ‘Comprensivo ‘ e ha sede in via XXVIII settembre, dove Braida diventa Quattroponti. Ebbene, la vecchia sede verrà dismessa – il destino della struttura potrebbe essere la destinazione a sede di associazioni - per essere sostituita da una nuova struttura, moderna e funzionale, che sta prendendo forma a poche centinaia di metri dalla vecchia sede, accanto al centro pasti e di fronte all’ufficio postale di piazza San Paolo.

"I lavori procedono e una volta ultimati si procederà alla pulizia e agli allestimenti che renderanno il nuovo edificio fruibile in tempo per l’inizio del prossimo anno scolastico", ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Maria Raffaella Pennacchia, lasciando intendere come la lunga marcia delle nuove Vittorino sia prossima all’arrivo. I lavori erano cominciati nella primavera del 2023, dopo la demolizione (che cominciò nell’agosto del 2022) della ex mensa San Carlo, con l’obiettivo di terminarli entro un biennio: progetto ambizioso, che ha richiesto una spesa di poco inferiore ai 4,5 milioni di euro cofinanziata dalla Regione (1,7 milioni) e dal Ministero (poco meno di un milione) oltre che dal Comune, che ha aggiunto gli 1,6 milioni che mancavano accendendo un mutuo.

La scuola, che potrà ospitare fino a 250 alunni, sarà a ad emissioni quasi zero, all’avanguardia sia dal punto di vista dell’antisismica che dalla sostenibilità, con impianto fotovoltaico ad accumulo e si propone di diventare, una volta realizzata, una sorta di ‘civic center’ complici spazi aperti alla cittadinanza e una palestra fruibile anche in orario extrascolastico della quale potranno giovarsi società e associazioni sportive. Il progetto peraltro, si salda ad altro realizzato in una zona oltremodo ‘sensibile’, fino a qualche anno fa a fortissimo rischio di degrado. Poco distante dal plesso sorgono infatti anche il comando della Polizia Locale, inaugurato poco più di un anno fa, i già citati ufficio postale e centro pasti, la sede della sezione cittadina della Croce Rossa Italiana e, a breve, rinascerà a nuova vita anche il Parco ‘Le Querce’, per il quale è in programma un restyling destinato a rinnovarlo nelle recinzioni, negli spazi comuni, negli arredi e negli allestimenti grazie ad un contributo ottenuto attraverso un bando che ne farà uno spazio verde del quale si gioveranno, oltre che i residenti del quartiere, anche gli scolari della ‘nuova’ Vittorino da Feltre.

s.f.