Sorbara, tentò di uccidere connazionale. Condannato a 10 anni

La ‘vendetta’ pare fosse legata al rifiuto, da parte della vittima, di spacciare droga per conto dell’aggressore. Una notte, dopo precedenti diverbi relativi appunto a questioni di spaccio, era entrato nella canonica della Parrocchia di Sorbara, dove i due stranieri vivevano, e lo aveva colpito con un machete, puntando alla gola. L’uomo per puro miracolo si era salvato. Ieri l’aggressore, un tunisino di 38 anni è stato condannato a 10 anni e due mesi di carcere. Il giudice ha accolto la richiesta della pubblica accusa e ha preso 30 giorni per la motivazione della sentenza. Il legale dell’imputato ha già annunciato che presenterà appello. L’accusa nei confronti dell’uomo, processato con rito abbreviato era quella di tentato omicidio. L’episodio era avvenuto nella notte dell’11 agosto dello scorso anno a Sorbara di Bomporto.