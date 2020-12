Modena, 6 dicembre 2020 - Il fiume Panaro, già in piena ieri e ingrossato ulteriormente dalle piogge torrenziali della notte, ha rotto l'argine nella zona tra Castelfranco Emilia e la frazione di Gaggio. Sono una quarantina le famiglie della zona interessate dall'esondazione, ma non tutte sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni, invase da un metro e mezzo d'acqua. Molti i ponti chiusi e la via Emilia è interrotta. E c'è tanta paura e rabbia: alcuni sfollati raccontano che l'allerta è stata data in ritardo, quando ormai l'acqua era alla porta di casa.

Esondazione Panaro oggi a Castelfranco

La situazione più critica è nella zona di Castelfranco, nei pressi di Gaggio, dove la rottura dell’argine destro del Panaro (video) ha provocato una copiosa fuoriuscita d’acqua che ha invaso le abitazioni e reso necessario sfollare intere famiglie. È chiuso un tratto della ferrovia tra Castelfranco e Modena e sono state chiuse alcune strade: via Bonvino, via Viazza e via Tronco, che sono sott'acqua. Ai piani terra delle case ci sono 1.50 metri d'acqua e sono state evacuate 20 famiglie. Sul posto sono in azione vigili del fuoco, protezione civile e Aipo, al lavoro per ‘chiudere la falla’. Per gestire la situazione sono state inviate sezioni operative dei vigili del fuoco anche da Toscana e Piemonte. Chiamati anche quattro elicotteri, i vigili del fuoco della Marina Militare e la Protezione Civile.

Sono state predisposte, nel rispetto della normativa vigente relativa all'emergenza covid, tre strutture dedicate all'accoglienza di eventuali sfollati: il PalaReggiani, la

Palestra delle Scuole Guinizelli e la Palestra delle Scuole Rosse.

Cede pilone: chiuso il ponte del Samone

La piena del Panaro ha provocato il cedimento di una pila, ovvero un sostegno in pietra, del ponte Samone, che è stato chiuso dai vigili del fuoco. Il ponte si trova in Appennino, nel Comune di Pavullo nel Frignano, una quarantina di chilometri più a monte rispetto al punto dove il Panaro ha rotto gli argini. I tecnici della Provincia di Modena sono sul posto per verificarne le condizioni. Si prevede una chiusura molto lunga.

Allagamenti Modena

Anche in città si sono registrati numerosi allagamenti, in particolare in zona Fossalta. Qui il Comune aveva chiuso già nella tarda serata di ieri, in via precauzionale, la via Emilia fino al ponte di Sant'Ambrogio. Chiusa anche via Curtatona dalla Vignolese. Il Comune di Modena spiega che il colmo di piena, provocato dalle piogge e dallo scioglimento della neve in montagna, sta transitando molto lentamente in pianura.

Chiusa e poi riaperta ferrovia tra Modena e Bologna

A causa dell'esondazione del Panaro, è stata chiusa per circa mezz'ora la ferrovia fra Bologna e Modena, sulla tratta convenzionale dove circolano i treni regionali. Lo stop alla circolazione, che non ha invece interessato la linea dell'alta velocità, è stato fra le 8.45 e le 9.15 circa, poi, dopo i controlli, il tratto è stato riaperto e i treni hanno ricominciato a circolare regolarmente. Il tratto in questione è costantemente monitorato dai tecnici di Rfi.

Chiusi i ponti in provincia di Modena

Chiuso dalla Provincia per motivi di sicurezza anche il ponte di Navicello vecchio, lungo la diramazione della provinciale 255 Nonantolana. Sul Secchia rimangono chiusi anche Ponte Alto a Modena, ponte dell'Uccellino tra Modena e Soliera, ponte Motta a Cavezzo sulla provinciale 468. Per precauzione gli abitanti delle zone lungo Secchia e Panaro sono stati invitati a portarsi ai piani più alti delle abitazioni e a mettere in sicurezza beni mobili e arredi.

Nel corso della notte si è svolta l'attività di monitoraggio degli argini dei fiumi e dei corsi d'acqua del nodo modenese, che continua anche nella giornata di domenica. I tecnici di Aipo sono intervenuti per sistemare qualche smottamento o tane di animali conosciute. Anche sul Secchia, nei pressi delle nuove arginature di Ponte Alto, nessuna segnalazione e la rotatoria di San Pancrazio rimane aperta alla circolazione stradale.