E’ ormai scontro. Feduzi-minoranza sul caso degli asili

"Tutti gli spostamenti erano concordati". Il sindaco Emanuele Feduzi risponde alle critiche sull’asilo nido mosse sul Carlino ieri dall’opposizione. "Fanno già campagna elettorale – dice Feduzi – e ci accusano di aver vinto troppi soldi per le scuole, di aver avuto troppi finanziamenti, di fare scuole più sicure, perché loro non sono stati capaci. Noi abbiamo ricostruito un asilo nido nuovo e fatto una mensa nuova, riqualificato sismicamente la scuola dell’infanzia, dove peraltro non c’è nessun ritardo, costruito una scuola primaria nuova, e riqualificato sismicamente e terminante le scuole medie. Questo spostamento era concordato con la dirigente scolastica (infanzia) e le insegnanti e dirigente servizi sociali (nido): sono mesi che noi abbiamo programmato la cosa e non è tutto fatto in fretta e furia, anzi in accordo con la dirigente e il direttore dei lavori l’abbiamo posticipato per un’uscita ancora più graduale".

"Il nido verrà spostato nella scuola di Calpino, dove cambieremo la caldaia la prossima settimana, mentre ora l’acqua sanitaria è collegata a un boiler. Le nostre tariffe infine sono sulla linea degli altri comuni dell’Alta Valle del Metauro, aumentate un po’ ovunque perché i sussidi statali ora vanno alle famiglie col bonus e non più ai comuni. La minoranza cessi queste basse polemiche e alzi il suo livello di dibattito".

Pronta la replica di Fermignano Rinasce: "Le determine di spesa per installare la caldaia sono del 12 giugno e la riunione coi genitori è stata convocata giovedì scorso: altro che “uscita graduale“. In più Feduzi deve attendere il sopralluogo dell’Ast sulla struttura. Feduzi può avere a disposizione tutti i soldi del mondo ma bisogna essere in grado di pianificare, creando meno disagi possibili ai cittadini. Al sindaco dà fastidio il nostro lavoro: sarà forse per questo che convoca solo quattro consigli in un anno, quelli obbligatori per legge. Preferisce un dibattito ridotto al minimo".