Incidente a Fossombrone (Pesaro), moto contro auto: un morto

Pesaro, 22 giugno 2024 – Tragico schianto oggi pomeriggio, intorno alle 17,40 all’uscita della superstrada di Fossombrone, direzione Calmazzo, in via Cattedrale nella frazione di San Lazzaro. Ha perso la vita un 54enne di Urbino F.N., in sella alla sua moto Yamaha a seguito di un violento impatto contro una Fiat punto guidata da una 65enne di Fossombrone.

I sanitari hanno tentato di rianimarlo ma purtroppo per il 54enne non c’è stato nulla da fare. La moto andava in direzione Fossombrone mentre l’auto stava uscendo da un’abitazione privata per immettersi nella stessa direzione in cui procedeva la moto: a seguito dello schianto il motociclista è stato sbalzato violentemente finendo in prossimità di un lampione. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Fossombrone con l’ausilio dei carabinieri di Fossombrone, il 118 e l’eliambulanza. Soltanto una settimana fa, era morto a Fermignano, a pochi chilometri di distanza, un motociclista 21enne scontratosi con una vettura che svoltava a sinistra mentre il centauro era in fase di sorpasso.