Il pesarese Luca Nardi sfida Sinner a Wimbledon: grande tifo in città

Pesaro, 27 giugno 2025 – Sarà il pesarese Luca Nardi a sfidare Jannik Sinner nel primo turno di Wimbledon. La sfida è programma lunedì 30 giugno (per ora l'inizio è fissato a mezzogiorno). Ora 94esimo nella classifica Atp, Nardi ha avuto il suo miglior ranking a marzo quando aveva raggiunto il 67esimo.

Missione impossibile contro Sinner? Quasi sicuramente sì, ovvio. Ma occhio perché Nardi ha firmato la sua più grande impresa proprio contro un numero 1 al mondo: Novak Djokovic, che il pesarese riuscì a battere a marzo del 2024 a Indian Wells. Una notte magica quella, che si portò dietro orgoglio e festeggiamenti.

Ora al Tennis Club Baratoff di Pesaro, dove Nardi è cresciuto, sono tutti pronti a fare il tifo per lui.

Chi è Luca Nardi

Luca Nardi è una giovanissima promessa del tennis italiano. 22 anni il prossimo 6 agosto, si è appassionato a questo sport vedendo giocare suo fratello Niccolò al circolo della Baratoff di Pesaro.

Ha preso in mano la sua prima racchetta a 7 anni, decidendo così ancora bimbo quale sarebbe stato il suo futuro. Incoraggiato da mamma Raffaella e da papà Dario fin da subito, Luca Nardi si porta dietro il tifo non solo di una città, ma anche di un’intera regione. Tra i suoi miti, tra l’altro il conterraneo Valentino Rossi. Appassionato di calcio come il papà, è però da buon pesarese è anche un grande tifoso di basket e di motori, appunto.