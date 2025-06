Trovato morto il professore Dario Falcone, non si era presentato a scuola per la maturità

Pesaro, 19 giugno 2025 – Professore trovato morto in casa poche ore prima della maturità. Il professor Dario Falcone, 62 anni, docente di sala e vendita all’istituto alberghiero “Santa Marta”, è stato trovato morto nel letto dell'abitazione in cui alloggiava. A lanciare l’allarme è stata la scuola, preoccupata per la sua assenza immotivata alla seconda prova dell’esame di maturità.

Il docente, originario della provincia di Pescara e sposato con due figli, insegnava a Pesaro dal 2022. Aveva preso in affitto una stanza in città, in via Picciola, zona mare, condivisa con due coinquilini non parenti.

Quando la segreteria ha provato a contattarlo senza ottenere risposta, ha avvisato la polizia. Prima delle 10 sono intervenuti gli agenti, insieme al personale del 118: ad aprire la porta è stato uno dei coinquilini. Il professor Falcone era già privo di vita, disteso sul letto. E i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso. La polizia scientifica ha effettuato i rilievi del caso, ma fin da subito è emersa l’ipotesi di una morte naturale.

La salma è stata restituita ai familiari già nel pomeriggio. La notizia, trapelata solo a prova conclusa per non turbare gli studenti, ha lasciato sgomenti docenti e alunni. La sua morte improvvisa ha colpito profondamente l’intera comunità scolastica, che si è stretta nel dolore attorno ai suoi cari.

“Ciao Dario, ciao prof – inizia così il messaggio di cordoglio che si legge in un post social del profilo della scuola -. Ci mancheranno il tuo sorriso, la tua ironia intelligente, la tua dedizione e l'attenzione sincera che riservavi a ogni studentessa e studente. Hai saputo essere non solo un insegnante, ma un esempio, una presenza gentile e luminosa. Grazie per tutto ciò che ci hai insegnato, dentro e fuori l'aula. Il tuo ricordo vivrà con noi”.