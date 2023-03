Terrore a Villagrande (Pesaro), otto lupi davanti a casa: “Il mio cane massacrato”

Le tracce delle orme lasciate dal branco sul terreno bagnato intorno a casa

Mombaroccio (Pesaro), 4 marzo 2023 – Otto lupi si sono presentati ieri mattina davanti alla casa della famiglia Cennamo, a Villagrande di Mombaroccio, in via Turlo 17, in aperta campagna. Nicoletta racconta: "Mi hanno azzannato il mio cagnolino di razza Jack Russel che era corso fuori ad abbaiare e lo hanno portato a 500 metri di distanza, uccidendolo. Non lo hanno mangiato, ma solo fatto morire. Gli altri due cagnolini si sono salvati perché mio padre ha iniziato a urlare cacciando via i lupi. Ma erano molto minacciosi. Mai visti prima tanti lupi vicino a casa nostra. Ogni tanto si vedevano da lontano nei campi ma non così. Si sono presentati molto presto, poco dopo le 6.45 mentre i nostri cani erano già fuori intorno all’aia. Alla vista dei lupi, il mio Jack Russel ha iniziato ad abbaiare e ad andare contro di loro. E’ stato un attimo . Il capo branco lo ha azzannato e portato via. Pensavamo che lo avesse anche mangiato. Invece lo abbiamo ritrovato a 500 metri di distanza ancora agonizzante. Aveva un foro ad una gamba ed aveva perso molto sangue. E’ morto in pochi attimi. Ho chiamato i carabinieri forestali e mi hanno detto che contro i lupi loro non possono fare nulla. Ho fatto comunque denuncia. Abbiamo allertato anche la nostra veterinaria che non è rimasta molto sorpresa della vicenda. Ci ha detto che da qualche giorno un branco di lupi di otto esemplari è stato segnalato in molte zone intorno a Mombaroccio. Fino a questo momento non c’erano stati assalti alle case e ai cani ma adesso hanno fatto anche questo. Adesso abbiamo paura perché significa che questi animali hanno fame e si spingono sempre più vicini alle case e agli animali da cortile".