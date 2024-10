Anziani salvati a Brisighella: erano nella casa al buio e minacciata dalla frana

Brisighella (Ravenna), 20 ottobre 2024 – Era rimasta isolata a causa di uno smottamento e dell’esondazione di un corso d’acqua, la coppia di anziani coniugi, soccorsa a Brisighella dagli agenti della Polizia locale dell'Unione della Romagna Faentina e dai Vigili del Fuoco. La richiesta d'aiuto è pervenuta intorno alle 22.20 di ieri sera (sabato), quando una donna di 79 anni e suo marito di 80, residenti in una traversa di via Rio Chié, hanno allertato la centrale operativa del Comando di via Baliatico, segnalando di essere rimasti bloccati in casa senza elettricità e con la collina retrostante interessata da frane che portavano sulla strada acqua, fango e detriti. Con loro anche il loro cagnolino.

Sul posto sono intervenute immediatamente due pattuglia della Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina e una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento volontari di Casola Valsenio, in zona per altri interventi. Tuttavia, a causa delle forti piogge e dell’esondazione del Rio, la strada era diventata impraticabile, trasformatasi in un vero e proprio fiume di fango, che sormontava la traversa della scoscesa strada collinare di circa 80 centimetri. Per raggiungere l'abitazione, gli agenti e i vigili del fuoco hanno predisposto un intervento congiunto. Gli agenti della Polizia locale si sono imbarcati sul mezzo dei vigili del fuoco, un modulo poli-soccorso, così da avvicinarsi il più possibile alla casa.

A circa 150 metri dall’abitazione però, lo smottamento e la pendenza eccessiva hanno reso impossibile proseguire con il veicolo. A questo punto, gli agenti e i soccorritori hanno proseguito a piedi, raggiungendo l'abitazione dei coniugi, ormai allagata e isolata. I due anziani, insieme al loro cane, sono stati tratti in salvo e portati in salvo fino al mezzo dei Vigili del fuoco. Una volta a bordo, i coniugi sono stati portati alla pattuglia della Polizia locale e, successivamente, all'abitazione del figlio, dove hanno potuto trascorrere la notte al sicuro.