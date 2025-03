Auto distrutta dopo lo schianto. Il conducente esce e va a casa

Momenti di comprensibile apprensione, ieri intorno alle 6.30 alle porte della frazione lughese di Bizzuno, dove sia alcune persone in transito che alcuni residenti lungo l’omonima via, hanno chiamato i soccorsi segnalando la presenza di un auto praticamente distrutta. Auto che era finita fuori strada nei pressi di una curva, terminando la sua corsa ruote all’aria in un fossato. I soccorsi si sono subito attivati e sul posto è intervenuta un’ambulanza oltre al mezzo con a bordo il medico rianimatore, a una squadra dei vigili del fuoco del vicino Distaccamento di Lugo e al personale del nucleo Infortunistica della Polizia locale della Bassa Romagna. Dopo aver constatato che all’interno della vettura, una Audi A5 coupè che procedeva in direzione di marcia Bizzuno-Fusignano, non c’era nessuno, i soccorritori a scopo precauzionale hanno controllato anche l’area circostante alla ricerca di eventuali persone coinvolte nel pauroso sinistro. Le operazioni hanno avuto esito negativo.

Terminate le ricerche e messa in sicurezza l’auto, i vigili del fuoco hanno fatto rientro al Distaccamento di via Bedazzo. Nel frattempo gli agenti della Polizia locale, che fanno capo alla dottoressa Paola Neri, sono riusciti a risalire, attraverso il numero di targa, al proprietario della vettura uscita di strada, un giovane di una trentina di anni originario della vicina Fusignano. Poco dopo un familiare della persona coinvolta ha riferito agli agenti che il trentenne era uscito fortunatamente indenne dall’incidente e di averlo accompagnato lui stesso all’ospedale di Lugo per accertamenti.

l.s.