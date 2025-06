Bcc Iccrea, la banca è giovane: "Da noi ragazzi protagonisti"

CERVIA (Ravenna)Rendere i giovani protagonisti in banca, con le loro idee e il loro entusiasmo. Il credito cooperativo, in particolare le quattro banche del gruppo Iccrea con sede in Emilia-Romagna, puntano sui giovani come hanno dimostrato durante il convegno – ieri all’Hotel Palace di Milano Marittima – sul tema "I giovani delle nostre Bcc si incontrano per un futuro di valori condivisi". L’incontro è stato promosso da Emil Banca, RivieraBanca, Bcc Romagnolo e Bcc Ravennate Forlivese e Imolese. Moderato da Cristina Degliesposti, giornalista del Carlino, l’incontro è stata l’occasione per mettere a fuoco i progetti delle Bcc che coinvolgono i giovani dipendenti.

"I giovani – ha ribadito Mauro Pastore, direttore generale del Gruppo Bcc Iccrea – hanno un ruolo cruciale nelle Bcc e nel loro modello di servizio e sono in grado di contribuire in prima linea al miglioramento del contesto non solo economico ma soprattutto sociale, culturale e ambientale dei loro territori di insediamento. Voi potete aiutare l’Italia a crescere, sostenendo i progetti che meritano. Siate proattivi e guardate lontano". In particolare, il convegno ha voluto fornire stimoli alle nuove leve per generare nuove idee e proiettare i giovani verso un futuro di cooperatori del credito. Ma indicare anche come rendere i giovani protagonisti in ufficio.

Una strada per inserirsi meglio al lavoro, come hanno ricordato Enrico Sgrò e Giulia Monti, è rappresentata dal "Progetto buddy", team di giovani che aiutano i neo assunti a orientarsi nel posto di lavoro. "Vogliamo trasmettere i valori cooperativi e creare un ambiente sereno in cui lavorare".

Progetti che, come ha ricordato Giulia Pensalfini forte dell’esperienza in Ecuador, possono mettere in luce il ruolo delle Bcc nel fare crescere la società con operazioni di microfinanza "non solo prestando denaro, ma promuovendo la crescita dell’economia locale". Altra idea sviluppata dalle Bcc emiliano-romagnole è quella della Consulta dei giovani, otto membri, per supportare il direttore generale in Emilbanca, un filo diretto che consente ai nuovi assunti di raggiungere i "piani alti" della banca portando istanze e idee. Così come Isotta Ciarleglio e Federico Landi hanno presentato l’idea del brand ambassador, con under 35 che sono a contatto con l’esterno e devono fare conoscere la banca.

E non mancano progetti per la formazione interna, così come per il sostegno alle start up avviate dai giovani. "Vogliamo aiutare chi ha idee vincenti e ha voglia di fare impresa", ha sottolineato Lorenzo Malatesta, Bcc Romagnolo. "Voi siete il presente del credito cooperativo e non solo il futuro", ha ribadito Mauro Pastore. E nei prossimi tre anni il Gruppo Bcc Iccrea prevede di erogare in regione nuovi finanziamenti a famiglie e imprese per oltre 4 miliardi. Nel 2027, infine, il prodotto bancario si attesterà a 29,9 miliardi, con finanziamenti lordi alla clientela pari a 9,6 miliardi, una raccolta diretta di oltre 11,4 miliardi e indiretta di oltre 8,9 miliardi (+13,8%). "Per le Bcc – ha concluso Giuseppe Maino, presidente del Gruppo Bcc Iccrea – essere vicini alle persone non è un mero slogan, ma è il loro modo di essere banca".