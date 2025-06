Calcetto delle Polizie locali. Due agenti vincono campionato

La Polizia locale della Bassa Romagna ha partecipato con due suoi agenti al 27esimo campionato nazionale di calcetto di tutte le polizie locali d’Italia - Aspli, aggiudicandosi il titolo. Come di consueto, una selezione di agenti ha rappresentato il corpo bassoromagnolo all’interno della squadra della Polizia municipale di Torino. Il campionato agonistico di quest’anno, ospitato a Marina di Pisticci in Basilicata, ha visto sfidarsi dal 9 al 15 giugno quasi 300 agenti e ufficiali di polizia locale, suddivisi in 16 squadre provenienti da tutta Italia. La squadra piemontese, che ha schierato tra le loro fila anche degli atleti della PL Bassa Romagna, Marco Gentili e Alberto Moni, è riuscita a guadagnarsi il titolo, sconfiggendo ai rigori la formazione del Palermo in finale.

Inoltre, Gentili è stato anche premiato come miglior giocatore del torneo.