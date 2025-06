Evento di solidarietà alla striscia di Gaza

Un evento di solidarietà dedicato alla tragica situazione della striscia di Gaza. Succederà domani a Villanova di Bagnacavallo dove, in modo spontaneo, 85 residenti hanno sentito il bisogno di mobilitarsi, "di alzare la loro voce – spiegano – di chiedere la fine di tutte le atrocità che stanno colpendo la popolazione civile". L’iniziativa dal titolo ’Per Gaza – Ritroviamoci’ si svolgerà dalle 18 davanti al bar della Casa del Popolo in largo Tre Giunchi. "Basta con i bambini morti di bombe, di fame e di sete" continuano gli organizzatori. Durante la serata saranno lette poesie tratte dalla raccolta ’Poesie per i bambini di Gaza’. A tutti i partecipanti si chiede di portare un telo bianco, simbolo dei lenzuoli in cui vengono avvolte le vittime del conflitto.

m.s.