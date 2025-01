"Manca il dialogo coi medici di base. In futuro arriveranno le ’Aft’"

I medici di base e il Cau. Due servizi che rispondono a problemi simili, con l’obiettivo di arrivare a una maggiore integrazione. Lo spiega Daniele Morini, segretario regionale Fimmg e medico di medicina generale: "La riorganizzazione degli ambulatori passa attraverso la riorganizzazione territoriale delle Aft, ’Aggregazioni funzionali territoriali’. Sono costituiti da grandi nuclei di cure primarie o da più nuclei: pensiamo a un gruppo di medici che assiste tra le 10mila e le 15mila persone complessivamente. E le Aft possono diventare Cau facendo attività in modo strutturata".

Attualmente, infatti, viene lamentata la mancanza di comunicazione tra i Cau e gli ambulatori dei medici: "Un domani i Cau saranno servizi delle Aft, quindi se tu vai al Cau di quel gruppo troverai medici di quel gruppo. Potrai trovare il tuo medico, quindi, o un altro medico del gruppo che ha la tua cartella clinica: il paziente non è uno sconosciuto e così il percorso per lui è più facile".

Naturalmente servirà un’organizzazione ben strutturata per arrivare a questo punto, cosa che non sarà possibile ovunque, soprattutto nelle realtà minori: "Quello delle Aft è un tema di cui si parla da anni – prosegue Morini – e l’accordo ancora manca, anche se tecnicamente si era parlato di arrivare alle prime aperture entro 6 mesi. Non sarà comunque difficile arrivare a questa organizzazione, dal momento che l’80% dei medici è già in gruppo".

sa.ser