Si butta con la figlia, fissati i funerali della piccola Wendy: ecco quando

Ravenna, 13 gennaio 2024 – E’ arrivato il giorno dell’addio alla piccola Wendy Timò. Per volontà della famiglia, i funerali della piccola di 6 anni (morta la mattina dell’8 gennaio) saranno celebrati in forma riservata. "Quanti vorranno essere partecipi al dolore della famiglia – scrivono il papà Davide e il nonno Giuseppe Lavatura in un comunicato stampa – possono fare una donazione all’associazione “Porte Aperte della Romagna” o a un’altra realtà di supporto a chi ha malattie psichiatriche”.

Peluche e fiori nel luogo dove è morta la piccola Wendy, in foto assieme alla cagnolina Jessy, anche lei deceduta sul colpo

La bimba era morta a causa del gesto estremo della madre, Giulia Lavatura Truninger, la 41enne che quella mattina si è lanciata assieme alla sua bimba e alla cagnolina Jessy (anch’essa deceduta sul colpo) dal loro appartamento al nono piano di un condominio di via Dradi a Ravenna.

La donna – che era seguita dai servizi psichiatrici e che dovrà essere ricoverata in una struttura specializzata – si trova ancora al ’Bufalini’ di Cesena. Una volta dimessa sarà ricoverata alla Psichiatria dell’ospedale di Ravenna.

Il padre della bambina ha dichiarato che “Giulia aveva dei problemi personali ed era difficile farla andare d’accordo con la sua famiglia". Un tentativo di spiegare l’immane tragedia capitata all’improvviso all’uomo, operaio nelle piattaforme di estrazione anche all’estero e che quella mattina era in casa ignaro di tutto.