Tragico incidente mortale: automobilista 67enne finisce in un canale

Voltana (Ravenna), 8 settembre 2024 – Ha perso la vita praticamente sul colpo l’automobilista, classe 1957 e residente a Voltana, che nel primo pomeriggio di oggi (erano circa le 13.30), mentre al volante di una Toyota ‘Yaris’ percorreva via Lunga Inferiore (strada situata alle porte della stessa maggiore frazione lughese), giunto all’incrocio con via Traversagno ha letteralmente effettuato un ‘dritto’ piombando in un canale consortile.

Un 67enne è andato dritto in un incrocio ed è finito in un canale

Sul posto è intervenuta un’ambulanza, unitamente all’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’, ai Carabinieri di Voltana e a quelli della Compagnia di Lugo, nonché ad una squadra dei Vigili del Fuoco di Lugo.

Questi ultimi hanno estratto l’uomo dall’abitacolo, affidandolo ai sanitari, ma purtroppo non c’era ormai più nulla fare. Non sarebbe da escludere che all’origine del tragico ‘salto’ dell’incrocio ci sia stato un improvviso malore, anche se spetterà ovviamente ai Carabinieri fare piena luce sulle reali cause.