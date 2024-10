Allagato il canile comunale di Reggio Emilia, morto un cane: “Abbiamo perso tutti i medicinali”

Reggio Emilia, 21 ottobre 2024 – Sott’acqua è finito anche il canile comunale di Reggio, in via Felesino, dove l’acqua ha raggiunto un livello di circa 35 centimetri, invadendo le aree dei box degli animali e le stanze della struttura e rendendo necessaria l'evacuazione completa del canile nella giornata di domenica.

Foto tratta dalla pagina Meteo Reggio

Fortunatamente i volontari sono riusciti a sistemare gran parte degli ospiti: molti dei gatti sono stati affidati alle stalliste, mentre i cani sono stati divisi tra il vecchio canile e La Quiete, che si è offerta di ospitarli. In quella lunga giornata però, “uno dei nostri cani non ce l'ha fatta”, ha scritto il Canile su Facebook.

Canile allagato (Foto tratta dalla pagina Meteo Reggio)

La corrente elettrica, danneggiata dall’acqua, è stata ripristinata solo nel pomeriggio di ieri; questo ha provocando la perdita di ciò che era contenuto nei frigoriferi, in particolare scorte alimentari di cibo specifico, medicato necessario per gli animali con patologie e problemi e per questo l’Enpa e la cooperativa La Fenice ora chiedono l’aiuto della comunità con donazioni di cibo.

Cani del "Rifugio di Castelnovo di Sotto" tratti in salvo (tratte dalla pagina Meteo Reggio)

Ci si potrà recare nei negozi convenzionati (Pet Stor di via Maiella; Pet Store di Montecavolo; Isola dei Tesori di Baragalla; Isola dei Tesori centro commerciale Il Volo; Isola dei Tesori via Caravaggio; Zoo360 Via Gramsci) chiedendo ai commessi quale cibo serve, questo verrà depositato in un bidone apposito dove i volontari Enpa e Fenice passeranno a ritirare. In alternativa, si può aiutare il canile anche con una piccola donazione con bonifico all’Iban IT97A0707212803000000164264, intestato a Enpa Reggio Emilia e indicando come causale “offerta liberale per allagamento canile”.

Interventi anche al canile via San Martino 14 a Castelnovo di Sotto con 85 cani (all'asciutto): recuperati circa 15 cani con l'aiuto delle volontarie del canile. Sul posto vigili del fuoco di Reggio Emilia e altre squadre arrivate da Udine e Pordenone.

Il canile di Cella allagato

Nel pomeriggio di oggi invece i consiglieri di Coalizione Civica presenteranno un ordine del giorno urgente durante il consiglio comunale per richiedere interventi immediati per il canile e misure straordinarie a seguito degli allagamenti. Allagato anche il canile “Rifugio di Castelnovo Sotto”.